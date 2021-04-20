Aranması olan 589 şahıs yakalandı
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Aranması olan 589 şahıs yakalandı

Aranması olan 589 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 589 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 589 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 589 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 217'si tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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