Aranması olan 3 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aranması olan 3 şahıs yakalandı

Aranması olan 3 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs, polis ekiplerince yapılan takip sonrasında yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs, polis ekiplerince yapılan takip sonrasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin uzun süredir fiziki takibi içerisinde olan ve çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs, düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheli şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aranması olan 3 şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:45:39. #1.15#

title