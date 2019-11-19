Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı
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Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.

19.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:22
Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin, farklı illerde işlediği 8 ayrı suçtan aranan Veli K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 4 Eylül Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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