Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 kişi bulundu
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Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 kişi bulundu

Aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olan 71 kişi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde UYAP aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 71 kişi bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde UYAP aranması bulunan 360 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 71 kişi bulunarak ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce 2'si kasten öldürme, 1'i kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 2 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği'nce 1'i yağma (gasp), 1'i kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ahlak Büro Amirliği'nce 2 cinsel içerikli suç ile ilgili adli işlem yapıldı, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar, Kabahatler Kanunu ve Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplam 56 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Hırsızlık Büro Amirliği'nce 12'si evden, 13'ü işyerinden ve kurumdan, 9'u otodan, 6'sı açıktan, 6'sı mabetten, 1'i hayvan, 3'ü diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan toplam 50 hırsızlık olayında yakalanan 27 şahıstan 10'u tutuklandı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 16 bin TL değerinde malzeme (teyp, ziynet eşyası, tüfek, vb.) müştekilerine teslim edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce 22'si oto, 38'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 60 olayda çalıntı olan 15 adet oto ile 21 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 25 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve (UYAP) aranması bulunan 360 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, yakalanan şahıslardan 118'i tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 17 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılmış, kentte meydana gelen 1'i dolandırıcılık, 1'i yankesicilik, 1'i parada sahtecilik olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 3 olayda 4 şüpheli yakalandı. Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği'nce yapılan uygulama ve çalışmalarda, 7 aranan şahıs, 1 çalıntı motosiklet yakalanarak ilgili mercilere teslim edildi. 6 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 56 adet fişek, 112,89 gr. çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplam 36 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi, meydana gelen asayiş olaylarına karışan 59 şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 77 şahıstan 71'i bulunarak ailelerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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