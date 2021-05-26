Aranması bulunan 162 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik dev operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik dev operasyon düzenledi. 470 adrese yapılan baskınlarda 162 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri İstanbul genelinde işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Dün düzenlenen operasyonda toplam 220 Polis ekibi katıldı. 470 adrese baskın düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 162 şahsı gözaltına aldı.

Öte yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kendisini maskeyle gizleyerek silah zoruyla evlere ve iş yerlerini yağmalayan ve hakkında 96 yıl hapis cezası bulunan Şerafettin T. İsimli şahsıda yaptıkları operasyon neticesinde yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı