Aranması bulunan 147 kişi jandarma tarafından yakalandı
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Aranması bulunan 147 kişi jandarma tarafından yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 147 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 2 kişi ise bulunarak ailelerine teslim edildi.

Aranması bulunan 147 kişi jandarma tarafından yakalandı
10.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:14

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 147 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 2 kişi ise bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haziran ayında 56 kasten yaralama olayında yakalanan 113 şüphelinin soruşturma evrakları adli makamlara sevk edildi. 11'i evden, 5'i iş yeri, 4'ü hayvan,

3'ü kablo, 2'si kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 1'i otodan hırsızlık, 2'si dolandırıcılık, 3'ü güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 31 olayda yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 4 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak, 4 Mali Suç, 6 5015 sayılı Kanuna Muhalefet, 8 5307 sayılı Kanuna Muhalefet, 1 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Ticari Amaçlı Silah Bulundurmak, 1 5607 sayılı Kanuna Muhalefet, 3 Siber Suç, 1 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti olmak üzere toplam 28 olayda 63 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda; 3 gram bonzai, 16 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tabanca, 1 adet mühimmat, 1 adet av tüfeği, 225 paket sigara ele geçirildi. Kayseri merkezli 14 ilde (Kayseri, Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Van, İstanbul, Nevşehir) düzenlenen 1 Organize/Göçmen Kaçakçılığı olayında 5 Organizatör, 119 Düzensiz Göçmen, 12 adet cep telefonu 12 adet sim kart ile olayda kullanılan 3 otobüs ve 2 otomobil ele geçirildi. Yakalanan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Ayrıca Kayseri merkezli 6 ilde (Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Sivas) düzenlenen 1 Organize/Akaryakıt Kaçakçılığı olayında 121 bin litre akaryakıt, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi. 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Terör ile mücadele kapsamında; FETÖ/PDY Terör Örgütü suçlarından 2 olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 10 şahıstan 2'si bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 147 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 13 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali' suçundan işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi' gereğince işlem yapıldı. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi ve vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, sosyal izolasyon kurallarının uygulanması amacıyla kapatılan ya da kısıtlanan; lokanta, restoran, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, rekreasyon alanı, oyun salonu vb. işyerleri ile park ve bahçe vb. umuma açık yerler kontrol edildi. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; 4 bin 288 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs yakalandı, 185 işyeri ve 24 ikamet adresi kontrol edildi, bin 441 araç denetlenmiş olup, 33 araca ise 10 bin 120 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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