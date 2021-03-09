Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı
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Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı

09.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:35
Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Salihli'de polis ekiplerinin çeşitli suçlardan aramam kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 14 kişi yakalandı. Hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde gibi suçlarından yakalanan 14 şüpheliden, 13'ü tutuklandı.

Asayiş büro ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada yakalanan T.B., A.K., C.K., O.G., K.S., C.İ., S.S., M.T., H.H.A., F.Y., Ö.Y., A.G. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan aranması bulunan A.A. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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