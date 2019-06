Aranma motorunda ilk sıradakine çok güvenmeyin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet dolandırıcılarının ortak noktasını kamuoyuna duyurdu. Sanal dolandırıcılar, internet kullanıcılarının farkına bile varamayacakları yöntemler geliştirerek, banka hesap bilgileri, şifre gibi önemli kişisel bilgilere erişmek ve kişilere maddi kayıplar yaşatarak hedefine ulaşıyor. BTK, arama motorunda ilk sırada çıkan sitelerin her zaman güvenli olmayacağına dikkat çekiyor.

Artık pek çok işlem internet üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen işlemler büyük kolaylıklar sağlarken, bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin en önemli ayağından biri de 'sanal dolandırıcılık'.

İnternet dolandırıcıları her geçen gün yeni bir mecra ve yeni bir yöntem bularak vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. BTK, sanal dolandırıcıların ortak noktasını açıkladı. Kişilerin farkına bile varamayacakları yöntemler geliştirerek, banka hesap bilgileri, şifre gibi önemli kişisel bilgilere erişmek ve kişilere maddi kayıplar yaşatan siber dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah sayıyor. BTK açıklamasında; tıklama dolandırıcılığından, e-ticarete, internet bankacılığı dolandırıcılığından, aslını taklit eden sahte web sitesi dolandırıcılığına kadar pek çok yöntem kullanan internet dolandırıcılarına karşı dikkatli olmak gerektiği vurgulandı.

İlk sırada çıkan siteye her zaman güvenmeyin

İnternet ortamında bulunan kötü niyetli kişilerin kimi zaman sosyal medya mecralarında sahte hesaplarla, kimi zaman aslını taklit eden sahte web siteleri ile kimi zaman tıklanan zararlı bir "link" ile kimi zaman da e-posta ile kullanıcıların karşısına çıkabileceği hatırlatıldı.

BTK, internet kullanıcılarına yönelik şu uyarılarda bulundu:"Kullanılan yöntemler farklı farklı olsa da bu tür tuzağa çeken içeriklerden korunmanın yolları aynı. İnternet dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler her geçen gün değişse de, doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli kullanım ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün. Herhangi bir internet sitesinin arama motorlarında ilk sıralarda yer alması o sitenin her zaman güvenilir olduğu anlamına gelmez. Güvenilir bir internet sitesinde, özenle hazırlanmış 'Hakkında' ve 'İletişim' bilgisinin yanı sıra kullanıcılara yeterli ve doğru bilgiler sunan içerikler olmalıdır. Sosyal medyada yayılan özellikle bilinirliği fazla olan internet sitelerini taklit eden, sahte adreslere ve mobil uygulamalara tıklayarak her hangi bir işlem yapılmamalı, kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır. Çoğu zaman sahte adresler, orijinallerinden bir harf veya bir sayı farkı ile dolaşıma sokulur. Bu yüzden bir linke tıklamadan önce adres dikkatlice incelenmelidir. İnternet sitelerinin 'https' protokolüne sahip olması, bağlantının şifrelendiğini gösterir ve bilgilerin 3. kişilere sızdırılması büyük ölçüde engellenmiş olur. Özellikle sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan tıklama dolandırıcılığı yani 'Oltalama- Phishing' saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan-şüpheli linklere tıklanmamalıdır. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında; para kazanmayı vadeden, hediye-ödül kazandığınızı iddia eden ve bu yüzden sizden para talep eden veya size para-hediye teklif edenlerden uzak durulmalıdır. İnternet ve sosyal medya ortamlarında sıkça kullanılan sosyal mühendislik, insanın duygusal dikkatsizliğinin, eğilimlerinin, zaaflarının kullanılması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Dikkatli ve sorgulayıcı olunmalıdır." - BURSA

Kaynak: İHA