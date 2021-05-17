Aranma kaydı olan VIP spotçu, hem kendini hem müşterilerini yaktı

Aranma kaydı olan VIP spotçu, hem kendini hem müşterilerini yaktı Müşterilerine "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili problemim yok" diyen spotçu gözaltına alınırken müşterileri cezadan kurtulamadı Aranma kaydı olan spotçu, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü Antalya'da korona virüs...

Aranma kaydı olan VIP spotçu, hem kendini hem müşterilerini yaktı

Müşterilerine "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili problemim yok" diyen spotçu gözaltına alınırken müşterileri cezadan kurtulamadı

Aranma kaydı olan spotçu, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' kurallarını ihlal ederek, yasak olmasına rağmen hem iş yerini açan hem de müşterilerini aracıyla taşıyan spotçu ceza yemekten kurtulamadı. Aranma kaydı olan spotçu gözaltına alınırken, izin belgeleri olmayan biri kadın iki müşteri de 3 bin 150'şer lira ceza yedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma'nın son gününde de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı Aydın Kanza Parkı önündeki kontrol noktasında seyir halindeki tüm araçların izin belgelerini kontrol etti. Sürücülerin hepsi durdurulup, izin belgeleri ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ön plakası bulunmayan ve içinde 3 kişinin olduğu bir otomobili durdurdu. Sürücü ve içindeki yolcular izin belgelerini ibraz edemeyince araçtan indirildi. Kimlik kontrolü yapılan Sedat A'nın aranma kaydının olduğu belirlendi. Kelepçe takılan Sedat A'nın kent merkezindeki spotçu dükkanı olduğu ve kendisine telefonla ulaşan müşterileri, evden alıp iş yerine getirdiği öğrenildi. Sedat A.'nın müşterilerini ikna etmek için kendisinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir probleminin olmadığını, evden alıp geri bırakabileceğini söylediği ileri sürüldü. Sedat A., eşyaları alan Ayfer Ş. ve Kaan K. 500 lira kaparo aldı. Daha sonra Sedat A. aracına aldığı müşterilerini evlerine bırakmak isterken kontrol noktasında polisin uygulamasından geçemedi.

Müşterilere ve Sedat A, pandemi kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Sedat A., polis merkezine götürülürken, araç bir yakını tarafından alındı. Ceza tutanağı düzenlenen çift ise yürüyerek yollarına devam etti.

"Kısıtlama ile ilgili problemim yok dedi"

Polisin "niye dışarıdasınız" sorusuna, Kaan K., "Ev tuttum hiç vaktim yok. İşe başlayacağım. Spotçuyu aradık telefonla, 'geleyim alayım' dedi. Çok sıkışmasak bizde bu işe girmeyecektik. Bu spotçuyu telefondan bulduk. 500 lira kaparo verdim. Araca ticari taksi gibi bir para ödemeyecektik. Dükkanına gittik, eşyalarını beğendik, kaparo verdik. Yarın eşyalar gelecek ödemesini yapacağız. 'Benim sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir problemim yok, ben sizi alıp geri götürürüm' dedi. Problemin olmayacağını söyledi. Buna güvendik" dedi.

"Esnaf adamız"

Polis merkezine götürülen Sedat A. ise "Ben esnafım, dükkan sahibiyim. Esnafız biz. Ağabey aranmam var amenna ama korsan taşıma gibi bir şey yok. Ne yapacağız biz kaçmıyoruz, devletten mi kaçacağız. Esnaf adamız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR