Aranan Zanlılar Manavgat'ta Yakalandı
Manavgat ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.
Manavgat ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.
Hakkında "bina içerisinde muhafazaya alınmış eşyayı çalmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin araç kiraladığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Hastane Caddesi'nde kiraladığı araç içerisinde yakaladı.
Alanya ilçesinde hakkında "basit yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş para ve hapis cezası bulunan H.K ise D-400 karayolunda uygulama noktasında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.