Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı
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Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı

Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

13.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34
Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı

'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüdere mevkisinde yol uygulaması yapan İl ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 1 kişiden şüphelendi.

Gösterilen kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler, zanlının 11 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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