Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı

13.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34

Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüdere mevkisinde yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 1 kişiden şüphelendi.

Gösterilen kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler, zanlının 11 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA