Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı
Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüdere mevkisinde yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 1 kişiden şüphelendi.
Gösterilen kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler, zanlının 11 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.