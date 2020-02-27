Aranan zanlı polisten kaçamadı

27.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başta hırsızlık olmak üzere değişik suçlara karışan zanlı, polis tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10'dan fazla ev ve iş yeri ile oto hırsızlığından aranan, ayrıca hakkında 5 yıl 7 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onur T.'nin (32) kaldığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonda Onur T. polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Onur T'nin ayrıca silahla yağma suçundan da arandığı tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onur T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA