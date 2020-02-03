Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı
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Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

Tekirdağ'da 2 suçtan aranan zanlı, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

03.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:21
Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

'da 2 suçtan aranan zanlı, İlçe Komutanlığı ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, B.Y. (26) isimli şahıs, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından bir süredir aranıyordu. Kapaklı İlçe Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında zanlı B.Y., Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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