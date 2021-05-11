Satışta dolandırıldığını iddia etti, traktörü Şanlıurfa'da bulundu

Satışta dolandırıldığını iddia etti, traktörü Şanlıurfa'da bulundu Konya'daki bir çiftçi tarafından Ankara'daki bir şahsa satıldıktan sonra alan kişiyle birlikte ortadan kaybolan traktör, Şanlıurfa'da Jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.