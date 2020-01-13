Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı

13.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:36

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişi, polisin yol uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Dürdane A. yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 37 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA