Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
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Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişi, polisin yol uygulamasında yakalandı.

13.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:36
Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı

'de hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişi, polisin yol uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Dürdane A. yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 37 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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