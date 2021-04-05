Aranan şüpheli üzerinde tabanca ve mermilerle yakalandı
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Aranan şüpheli üzerinde tabanca ve mermilerle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan şüpheli üzerinde tabanca ve mermilerle yakalandı

Eskişehir'de kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan şüpheli, üzerinden ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ve mermi ile birlikte yakalandı.

Eskişehir'de kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan şüpheli, üzerinden ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ve mermi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan şüpheli R.B., Çamlıca mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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