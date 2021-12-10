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Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince yakalandı

Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 5 dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 5 dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol denetiminde içerisinde durdurulan 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polise kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi. Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şahsın hakkında 5 dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arandığı belirlendi.

Ayrıca araçta bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında 30 bin lira para, 5 adet cep telefonu, 19 adet farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kartlar, başka isme düzenlenmiş farklı kurumlara kayıtlı 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - HATAY

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