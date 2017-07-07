Aranan Şüpheli, Bacada Saklanırken Yakalandı

NİĞDE'de birçok suçtan aranan 43 yaşındaki Ahmet Kulat, apartmanın bacasında saklanırken yakalandı.



Asayiş Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ahmet Kulat'ın bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Balhasan Mahallesi'ndeki bir apartmana baskın yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada şüpheli Ahmet Kulat, binasının bacasında saklanırken bulundu.



Ahmet Kulat işlemlerinin ardından Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - Niğde