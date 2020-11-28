Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı

28.11.2020 03:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 03:04
Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı

Kırklareli'de cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giden şahsın sorgusunda arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Kırklareli'de cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giden şahsın sorgusunda arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Hırsızlık ve Açıktan Firar Etme" suçundan hükümlü bulunan C.B. isimli şahsı ziyarete gelen babası İ.B.'nin yapılan sorgulamasında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan şahıs, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı
Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Mert Günok Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 03:04:24. #1.14#
title