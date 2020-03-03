Aranan şahısları Çeşme polisi yakaladı
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Aranan şahısları Çeşme polisi yakaladı

Çeşitli suçlardan araması olan iki kişi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

03.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:10
Aranan şahısları Çeşme polisi yakaladı

Çeşitli suçlardan araması olan iki kişi, Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan araması olan biri kadın iki kişiyi, operasyonla yakaladı. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan araması bulunan İ.G. adlı kadın ile hırsızlık suçundan hükümlü olan O.T., Çeşme Adliyesine sevk edildi. İ.G. ve O.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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