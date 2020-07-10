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ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYONDA 250 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 410 ekip ve 820 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 250 kişi gözaltına alındı.

10.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:40

İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 410 ekip ve 820 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 250 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da aranana şahıslara yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyona 410 ekip ve 820 polis katıldı. Ekipler, bugün sabaha karşı önceden tespit ettiği 792 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yapılan operasyonda toplamda 250 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında 42'sinin yaralama, 39'unun hırsızlık, 21'inin tehdit, 18'inin dolandırıcılık, 9'unun yağma ve gasp, 9'unun mala zarar verme, 3'ünün kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 2'sinin çocuğun cinsel istismarı, 2'sinin cinsel saldırı, 2'sinin sahtecilik, 2'sinin uyuşturucu madde ticareti, 2'sinin kesici ve delici alet bulundurma, 1'inin adam öldürme, 1'inin görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97'sinin ise diğer suçlardan aranmasının olduğu öğrenildi.

Operasyonda yakalanan kişilerden 3'ünün 10 yıldan 20 yıla kadar, 8'inin 5 yıldan 10 yıla kadar, 34'ünün 2 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yakalanan 103 kişinin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, 148 kişinin gıyabi tevkifli olarak arandığı öğrenildi. Şüpheliler ilgili Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih C. S. ve cinsel istismar suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Ö. 'nün emniyete götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYONDA 250 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

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