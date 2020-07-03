Aranan şahıslara göz açtırılmıyor
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalanırken şahıslardan 58' i cezaevine gönderildi.
03.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:13
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalanırken şahıslardan 58' i cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin bütün noktalarında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlde Haziran ayı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi cezaevine teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İHA