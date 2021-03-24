Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı
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Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:11
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

Kocaeli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'hırsızlık', 'yaralama', 'mala zarar verme', 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'dolandırıcılık' ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1-10 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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