Aranan şahıslara 89 polis ile operasyon: 15 gözaltı
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Aranan şahıslara 89 polis ile operasyon: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan şahıslara 89 polis ile operasyon: 15 gözaltı

Kayseri'de 89 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de 89 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan 18 hedef şahsın yakalanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi. 22 adrese 33 ekip ve 89 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, bina İçerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kendini savunamayacak durumda olan küçüğe yönelik konut eklentisinde yağma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yaralama ve 6162 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, operasyon kapsamında firar olan şahısların yakalanması içinde çalışmalar sürdüğü belirtildi. - KAYSERİ

Aranan şahıslara 89 polis ile operasyon: 15 gözaltı
Aranan şahıslara 89 polis ile operasyon: 15 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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