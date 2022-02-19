Aranan şahıslar polisten kaçamadı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan şahsılara yönelik olarak yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Şahısların bulundukları yerlere yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması ve yakalanması olan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan 18 kişi adli makamlara çıkartılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar arasında haklarında 9 yıl 7 ay, 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 9 ayrı suçtan aranması bulunan 1 kişinin de olduğu öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa