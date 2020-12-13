Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı
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Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı

13.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:07
Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı

Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasında arama kaydı bulunan 3 şüpheli, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasında arama kaydı bulunan 3 şüpheli, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, kullandıkları aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Hakkında arama kaydı bulunan 3 şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı. Aracı fark eden polis ekipleri şüpheli şahısları durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle nefes kesen kovalamacanın ardından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan sürücü M.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı, kullandıkları aracın ise Çamçeşme mıntıkasından çalınan bir araç olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların kullandığı aracın üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Karakolun önüne gelen ve şüpheli şahısların kız arkadaşı olduğu öğrenilen genç kız, polislere engel olmaya çalıştı. M.Ö., U.A., M.İ. isimli şahıslar Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı
Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı
Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı
Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı
Aranan şahıslar nefes kesen kovalamaca sonucu çalıntı araçla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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