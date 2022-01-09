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Aranan şahıslar Nazilli emniyetine yakalandı

Aranan şahıslar Nazilli emniyetine yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan iki şahıs saklandıkları eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan iki şahıs saklandıkları eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir aranan iki kişinin Altıntaş Mahalllesi'ndeki bir evde saklandığı evi tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler şahısların saklandığı eve gece yarısı operasyon düzenledi. Silahlı Tehdit suçundan aranan H.A. (30) ile uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.E. (48) ekipler tarafından evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - AYDIN

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