Aranan şahıs yakalandı
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
11.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:50
Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı hırsızlık olayı, mala zarar verme, basit yaralama suçlarından toplam da 19 yıl 9 ay 26 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H. Ç. isimli şahsı yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA