Aranan Şahıs Polisi Görünce Balkondan Atladı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından aranan bir şahıs yakalanmamak için balkondan atlayıp kaçmak istedi ancak kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Canik ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl hapis cezası bulanan M.M.'yi (27) yakalamak için evine baskın düzenledi. Polisi fark edince ikinci katın balkonundan atlayıp kaçmak isteyen M.M., kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen M.M., Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN