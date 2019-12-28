Aranan şahıs polis tarafından yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Aranan şahıs polis tarafından yakalandı - Haberler

Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Konya'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

28.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:40
Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

'da kasten yaralama, yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından 7 adet kaydı olan, uyuşturucu madde ticaretinden yakalaması bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlamadan 2 ayrı dosyadan toplam 24 yıl hapis cezası bulunan H.T.'nin Beyşehir ilçesinde ikamet ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Konya'dan Beyşehir'e giden polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şahsı yakaladı. H.T., adli işlemler için emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler