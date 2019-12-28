Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

28.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:40

Konya'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından 7 adet kaydı olan, uyuşturucu madde ticaretinden yakalaması bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlamadan 2 ayrı dosyadan toplam 24 yıl hapis cezası bulunan H.T.'nin Beyşehir ilçesinde ikamet ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Konya'dan Beyşehir'e giden polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şahsı yakaladı. H.T., adli işlemler için emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA