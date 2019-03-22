Aranan Şahıs Ölü Bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz gün kaybolan ve yakınları tarafından aranan 80 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgile göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Seyfullah Uğurlu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde taziye ziyareti için Gürpınar köyüne gitmek üzere evinden ayrıldı. Uğurlu akşam olup evine dönmeyince yakıları tarafından aranmaya başlandı. Durum polise bildirildi. Uğurlu için başlatılan arama çalışmaları sürürken Ulaş ile Kangal arasındaki Yağdonduran mevkisinde tiren istasyonuna yakın bir noktada cansız bedeni bulundu. Uğurlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA