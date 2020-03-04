Aranan şahıs için baskın yaptıkları evde uyuşturucu tarlasıyla karşılaştılar

04.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:40

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, 7 yıldır çeşitli suçlardan aranan ve sahte kimlikle gizlenen şüphelinin saklandığı evi uyuşturucu üretim yeri olarak kullandığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, hakkında yaralama, resmi evrakta sahtecilik ve çocuk kaçırma suçlarından arama kararı bulunan ve 2013 yılından bugüne kadar sahte kimlik kullanarak gizlendiği öğrenilen Fatih K. (66) isimli şahsın Göynük Mahallesi'nde bir ikamette gizlendiği belirlendi. Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca eve yapılan operasyonda yakalanan Fatih K. jandarmaya kardeşine ait kimlik bilgilerini beyan ederken, yapılan mülakatlar ve teşhis sonucunda gerçek kimliği ortaya çıktı. Şahsın yakalandığı evde Kemer Sulh Ceza Hakimliğinden alınan izin ile yapılan aramada çatı katında 1 adet skunk yetiştirme düzeneği ve evinin eklentilerinde toplam 9 kilogram kubar esrar, 700 gram skunk ve yetiştirme düzeneğinin altında dikili vaziyette 31 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek el konuldu. Hakkında düzenlenen evrakla ve delillerle birlikte adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA