Aranan şahıs evinde yakalandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçan şahıs jandarma ekiplerinin merkeze bağlı köyündeki evinde yaptıkları aramada yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Polisin yaptığı operasyon sırasında kaçan E.Y. isimli şahıs için arama başlatıldı. Jandarma ekiplerine de bilgi veren Narkotik ekipleri şahsın olabileceği adresleri de ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri, arama kararına istinaden şahsın merkeze bağlı Hacıaliler köyündeki evinde arama yaptı. Yapılan arama sırasında köydeki evinde saklandığı belirlenen E.Y. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri yakalanan E.Y. isimli şahsı Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. - DÜZCE

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