Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

16.08.2019 16:21

Osmaniye'de, hakkında arama kararı bulunan kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan hükümlü bulunan S.I'yı ziyarete giden kardeşi E.I'nin yapılan kontrolünde, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan şüpheli olarak arandığı tespit edildi.

Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA