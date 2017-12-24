Aranan Şahıs Bilecik'te Yakalandı
Adam öldürme, kasten yaralanma suçlarından aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.
Adam öldürme, kasten yaralanma suçlarından aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.
Türkiye Huzur Güven 8 Uygulaması kapsamında Bilecik İl genelinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 26 ekip 133 personel ile 11 ayrı noktada yapılan uygulamada 2 bin 25 şahıs 221 araç sorgulanırken, 118 umuma açık iş yeri denetlendi. Bir kişi kasten adam öldürme ve yaralama suçundan, bir diğeri ise borçlarını ödeme şartının ihlali suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca toplan 6 bin 574 TL idari para cezası kesildi ve 1 araç ise trafikten men edildi. - BİLECİK