Aranan şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da 11 yıldır aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 11 yıldır aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekibi, 20 suçtan aranan ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yerini tespit etti. Osmanlı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 yıldır aranan M.Y. isimli zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı