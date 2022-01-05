Aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan ve arandığı belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri