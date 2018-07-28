Aranan Pkk/pyd'li Terörist Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi Kava Muhammed Bayram gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep ve Mersin'deki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'li teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, teröristin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terörist, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi.