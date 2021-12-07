Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı - Haberler
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Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan PKK'lı teröristler Yunan sınırını geçemeden yakalandı

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 2 kişi, sınırda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 2 kişi, sınırda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yurtdışına yasadışı yollarla kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi şüphelileri, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Birinci derece askeri yasak bölgedeki Elçili köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda yakalanan ve yapılan kimlik kontrollerinde F.G. ile S.H.'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arandığı tespit edildi.

Yakalanan PKK şüphelileri ile ilgili soruşturma soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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