Aranan Mühendis Olmak İstiyoruz"

SpaceMag Türkiye'nin editörü Berkay Akıncı, üniversite roket takımlarıyla röportaj serisine devam ediyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Sirius Roket Takımı'ndan Enes Burak Barutçuoğlu ve Feyzanur Çetinbaş ile roket takımları, yaptığı projeler ve yarışmalar hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Roket takımınızın kuruluş amacı nedir?

Biz kaliteli bir mühendisler olmak istiyoruz. Kuruluş amacımız okula gördüğümüz eğitimi pratiğe dökmek. İleride sıradan bir mühendis değil de aranan mühendisler olmak.

Havacılığa ve roketlere ilginiz nereden geliyor?

Takımı 2020 yılı Eylül ayında kurduk. 2018 yılında TeknoFest'in bu ilk zamanlarında roket ve İHA'ları gördüm, ilgimi çekti. Şimdi ise proje üretiyoruz.

Ekibiniz kaç kişiden oluşmaktadır?

Ekibimiz şu an 18 kişi. 2 ayrı takımınız bir İHA takımı birisi roket takımı.

Şimdiye kadar yaptınız projelerden ve yapacağınız projeler nelerdir?

Geçen yıl TeknoFest projelerine 2 raporla girdik. Final aşamasında elendik. Geçen yıl üretimi ve yazılım %100 bize ait olan bir sistem geliştirdik. Bu yıl İHA'nın yazılımı hakkında TÜBİTAK'a başvurduk. Gene yazılımı bize ait proje gerçekleştiriyoruz.

Proje yaparken geçtiniz aşamalar nelerdir?

Öncellikle plan ve programla başlıyoruz. Projelerimizde iki kategori üzerinde duruyoruz. Geldiğimiz noktalarda ayrı gibi görünsek de bir takımınız. Projeler konusunda şu an çok ayrıntı veremiyorum. TeknoFest'te yer almak için çalışıyoruz. Yeni kurduğumuz yazılım programı üzerinde çalışıyoruz. Hatta sonuçları bekliyoruz.

Proje yaparken karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Sponsorluk konusunda büyük sıkıntılar yaşadık. Şöyle bir sıkıntı oluyor takımda olan arkadaşlarımız yarıda bırakabiliyorlar. Takıma seçerken vefalı ve sorumluluk insan seçmek oluyor. Bunların ikisi halledince gerisi oluyor.

Sorunlara karşılanınca danıştığınız birleri var mı?

Şu anlık öyle bir ekip yok. Başka roket takımlarıyla bilgi alışverişi yapıyorduk.

Ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldınız mı?

Geçen yıl kurulduğumuz için sadece TeknoFest'e katıldık.

Maddi olarak kaynakları nasıl sağlıyorsunuz?

Okulumuz ve Hidomel adında Bursa merkezli bir firmadan destek alıyoruz. Rektörümüz, dekanımız ve danışman hocalarımızla konuştuk onlarda elinden geldiğince bize yardım etmeye çalıştılar.

Bu işi yapmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Yapacakları işi düzgün yapsınlar ve yarı yolda bırakmasınlar. Sıkılmasınlar, zorlu bir süreç sadece İHA ve roket değil. Bu süreçte insanın cidden canı sıkılıyor. Bu yarışmalarda en büyük şey sponsorluktur. Ama gene de yılmadık yapacağız sürekli kendimizi motive ettik. Zorluk gelip geçer yılmasınlar.

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