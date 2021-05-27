Aranan kişinin cesedi köy mezarlığında bulundu
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Aranan kişinin cesedi köy mezarlığında bulundu

Aranan kişinin cesedi köy mezarlığında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta aranan kişinin cesedi Bademkaya köyü mezarlığında gömülü bulundu.

Sivas'ta aranan kişinin cesedi Bademkaya köyü mezarlığında gömülü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Kümbet Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (28) 20 Mayıs'ta evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Ailesi E.Ö. için kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kayıp E.Ö.'nün bulunması için çalışma başlattı. Çalışmaları özel bir ekip yürüttü. Olayla ilgili olarak E.Ö'nün arkadaşları; B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinde zanlılar, E.Ö.'yü K.İ.'nin darp ederek öldürdüğünü ve E.Ö.'yü Bademkaya köyü mezarlığına gömdüklerini itiraf etti. Mezarlıkta yapılan aramada E.Ö.'nün cesedini buldu. Ceset kesin kimlik tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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