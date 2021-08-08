Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
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Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik dün ülke genelindeki umuma açık yerlerde, müzekkere adreslerinde ve bulunma ihtimali olan adreslerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı.

Adli mercilerden alınan izinlerle 2 bin 603 ikametgahta arama yapıldı, 1172'si hükümlü ve 178'i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı.

Denetimler sırasında yakalanan hükümlülerden 880'inin 2 yıla kadar, 189'unun 5 yıla kadar, 76'sının 10 yıla kadar, 19'unun 20 yıla kadar, 8'inin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalananlardan 13'ünün cinayet, 155'inin hırsızlık, 148'inin yaralama, 15'inin cinsel suç, 23'ünün yağma, 33'ünün dolandırıcılık, 48'inin uyuşturucu ticareti, 3'ünün terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak, 14'ünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

Ayrıca 5'i çocuk 19 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

Denetimlerde muhtelif miktarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı
Aranan kişilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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