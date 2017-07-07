Aranan Kişilere Şafak Operasyonu: 35 Kişi Gözaltında

SAMSUN'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 35 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik bu sabah 129 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 73 ekip halinde 199 polisin katıldığı operasyonda 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'hakaret', 'dolandırıcılık', 'yaralama', 'tehdit', 'fuhuşa teşvik etmek' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan mahkemelere ifade vermedikleri için haklarında yakalama kararı bulunan toplam 35 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli aynı gün adliyeye sevk edildi.



- Samsun