Aranan kişiler uygulama noktasında yakalandı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, haklarında yakalama bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolunda denetim gerçekleştiren ekipler, bir taksiyi durdurarak yolcunun izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmayan U.A. bilgilerini kontrol eden ekipler, bu kişinin daha önceden uyuşturucu madde satışından yakalaması olduğunu öğrendi.

Hakkında işlem yapılan U.A. gözaltındı.

Aynı bölgede uygulama yapan ekipler, bir motosikleti de durdurarak izin belgesi ve ehliyetini istedi.

İzin belgesi, ehliyeti ve aracın ruhsatı olmayan A.K'nin da bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden trafiği tehlikeye atma suçundan aranması olduğunu öğrendi.

Toplam 14 bin 150 lira ceza yazan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cezaya itiraz eden A.K, ekiplere bir süre direnerek polis aracına binmek istemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç