Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kaynak ustası A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın evindeki aramada metal su borusundan üretilmiş el yapımı tabanca ele geçirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret, askeri ceza kanuna muhalefet' suçlarından aranan şüphelilere yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., M.D., A.R.S., A.A., H.E. ve F.G. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.