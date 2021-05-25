Aranan kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aranan kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu

Aranan kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gürün ilçesinde yaşayan Bahri M. ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce kayboldu. Öz'ün polis tarafından aranması sürerken geçtiğimiz gün Bahri M.'nin konuyla ilgili ifadesi alınarak evinde arama yapıldı. Bahri M. bugün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştı. Şahsın çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Yaralı olarak kendi imkanları ile Gürün Devlet Hastanesine gitti. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahri M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü
Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Çifte tabancayla havaya ateş edip, çamaşır suyuyla dükkanı yakmaya çalıştı
Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor
Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Evgar Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Necip Uysal Rıza Çalımbay Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aranan kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:59:44. #1.14#

title