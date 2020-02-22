Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

22.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:48
Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

'in ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nde metruk bir binaya giren 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların kimlik kontrollerinde birinin 53 suçtan arandığı, 43 dosyadan firari olduğu, diğerinin de 1 suçtan arandığı ve 4 suçtan firari olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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