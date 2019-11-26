Aranan hükümlülere şafak operasyonu
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Aranan hükümlülere şafak operasyonu

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26.11.2019 07:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 07:43
Aranan hükümlülere şafak operasyonu

'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu satışı ve yaralama gibi suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 50 hükümlünün adresine şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Aranan hükümlülere şafak operasyonu
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