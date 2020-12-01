Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon
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Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon

01.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:00

Son dakika haberler... Aranan hükümlülere film gibi operasyon Adana polisi "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan hükümlüleri yakalamak için drone ile operasyon yaptı Şafak vakti yakalanan 28 hükümlü cezaevine gönderildi Adana polisi drone destekli...

Aranan hükümlülere film gibi operasyon

Adana polisi "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan hükümlüleri yakalamak için drone ile operasyon yaptı

Şafak vakti yakalanan 28 hükümlü cezaevine gönderildi

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ADANA - Adana polisi drone destekli operasyonda "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 hükümlünün yeri tek tek tespit edildi. Polis şafak vakti eş zamanlı olarak 28 zanlıyı yakalamak için 200 polisle 30 adrese baskın yaptı. Drone destekli operasyonda hükümlüler saklandıkları yerde tek tek yakalandı.

Hükümlüler emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye daha sonrada cezavine gönderildi.

Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon
Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon
Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon
Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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