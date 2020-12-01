Son dakika haberi! - Aranan hükümlülere film gibi operasyon

Son dakika haberler... Aranan hükümlülere film gibi operasyon Adana polisi "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan hükümlüleri yakalamak için drone ile operasyon yaptı Şafak vakti yakalanan 28 hükümlü cezaevine gönderildi Adana polisi drone destekli...