Aranan hükümlü yakalandı
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Aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

15.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:16
Aranan hükümlü yakalandı

'ın ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.Y'nin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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: Aranan hükümlü yakalandı
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